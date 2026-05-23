Un punto a testa tra Fiorentina e Atalanta che già avevano raggiunto i rispettivi obiettivi (salvezza e Conference) in una stagione in cui entrambe aspiravano a ben altro. E il ritorno dell'ex Raffaele Palladino è stato accolto prima tra l’indifferenza poi, al vantaggio di Piccoli, dagli sfottò della curva ‘Palladino salta la panchina’.
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Allenatore la priorità: ecco quando Vanoli incontrerà la società”
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TS: “Allenatore la priorità: ecco quando Vanoli incontrerà la società”
Un punto a testa tra Fiorentina e Atalanta che già avevano raggiunto i rispettivi obiettivi (salvezza e Conference)
Firenze è andata oltre, eppure quella con il tecnico dell'Atalanta è stata la migliore stagione della gestione Commisso, con 65 punti e l’approdo per il quarto anno di fila in Conference. Ben diverso da quello appena concluso dalla Fiorentina protagonista di uno dei campionati più tribolati della sua storia centenaria.
Vanoli—
La priorità è la scelta dell'allenatore con Vanoli che attende di capire le intenzioni della società. Prima del 30 maggio ci sarà un incontro, forse martedì. I nomi dei possibili successori si confermano, oltre allo stesso Grosso, De Rossi, Iraola, Glasner. Intanto al Franchi avvistati ieri il ds del Bologna Sartori e Beppe Riso, l’agente di Palladino e pure di Grosso.
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