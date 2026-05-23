TS: “Allenatore la priorità: ecco quando Vanoli incontrerà la società”

Un punto a testa tra Fiorentina e Atalanta che già avevano raggiunto i rispettivi obiettivi (salvezza e Conference)

Redazione VN 23 maggio - 10:12

Un punto a testa tra Fiorentina e Atalanta che già avevano raggiunto i rispettivi obiettivi (salvezza e Conference) in una stagione in cui entrambe aspiravano a ben altro. E il ritorno dell'ex Raffaele Palladino è stato accolto prima tra l’indifferenza poi, al vantaggio di Piccoli, dagli sfottò della curva ‘Palladino salta la panchina’.

Firenze è andata oltre, eppure quella con il tecnico dell'Atalanta è stata la migliore stagione della gestione Commisso, con 65 punti e l’approdo per il quarto anno di fila in Conference. Ben diverso da quello appena concluso dalla Fiorentina protagonista di uno dei campionati più tribolati della sua storia centenaria.

Vanoli — La priorità è la scelta dell'allenatore con Vanoli che attende di capire le intenzioni della società. Prima del 30 maggio ci sarà un incontro, forse martedì. I nomi dei possibili successori si confermano, oltre allo stesso Grosso, De Rossi, Iraola, Glasner. Intanto al Franchi avvistati ieri il ds del Bologna Sartori e Beppe Riso, l’agente di Palladino e pure di Grosso.