Il commento di Benedetto Ferrara sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione:
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VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara: “Calcio quasi zero, ma grazie a Vanoli. Ora ridateci la Fiorentina”
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Ferrara: “Calcio quasi zero, ma grazie a Vanoli. Ora ridateci la Fiorentina”
La domanda che si pone Benedetto Ferrara
L'Odissea nello strazio finisce qui. Applausi solo per chi ha sofferto, incoraggiato, seguito e vissuto questa pellicola sfocata piena di attori improbabili, di esoneri, dimissioni, misteri. Calcio quasi zero. C'è una domanda a cui forse nessuno risponderà mai: come si fa a ridurre così una squadra con un monte ingaggi da Europa, un gruppo supportato da un mercato tanto ricco e altrettanto fallimentare? Diciamo che ognuno ci ha messo del suo: ex dirigenti, ex allenatori e almeno due terzi dei giocatori, quelli finiti in un tunnel pauroso e scappati dal terrore. Un grazie a Vanoli, l'unico esente dai fischi di tifosi stremati da tanta pochezza. Da ora in poi il futuro. E al di là dei nomi per la panchina una sola richiesta: ridateci la Fiorentina.
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