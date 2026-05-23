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Corriere dello Sport

Polverosi: “Il punto è di Christensen. Ai giocatori serve un esame di coscienza”

Polverosi: “Il punto è di Christensen. Ai giocatori serve un esame di coscienza” - immagine 1
Le parole di Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport
Redazione VN

Il giornalista Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, sulla gara tra Fiorentina e Atalanta e il futuro che spetta alla viola:

Nemmeno il saluto a questa stagione è venuto bene alla Fiorentina. L’ultimo gol subìto nel disastroso campionato 2025-26 se l’è fatta da sola, Comuzzo ha messo il piede sul cross di Zappacosta e una vittoria è volata via. Vittoria che avrebbe avuto un solo protagonista, Oliver Christensen, la riserva di De Gea, sei parate e almeno tre decisive. Questo punto è suo. Nonostante ciò qualche tentativo di di evadere dalla consueta e consolidata mediocrità si era visto. Qualcuno ha provato a rispondere alla contestazione: Dodo, per esempio, in certi momenti Gudmundsson.

Il futuro

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La linea tracciata via social dal giovane Commisso parla invece di un grande futuro. Quale sia la base per una ripartenza del genere è ancora da capire. Intanto deve arrivare la scelta sull’allenatore. In meno di ventiquattro mesi la Fiorentina ne ha cambiati cinque: Italiano, Palladino, Pioli, Galloppa (rapido traghettatore) e Vanoli. Che aspetta ancora la decisione di Paratici, ma intanto incassa il giusto gradimento dei tifosi. Tocca a Kean, a Gosens, a Dodo, a Gudmundsson prendersi le responsabilità. Per qualcuno, in realtà, non ce ne sarà bisogno: se la società segue il pensiero dei tifosi se ne andranno in molti. Serve un esame di coscienza.

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