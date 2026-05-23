Il giornalista Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, sulla gara tra Fiorentina e Atalanta e il futuro che spetta alla viola:
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VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Il punto è di Christensen. Ai giocatori serve un esame di coscienza”
Corriere dello Sport
Polverosi: “Il punto è di Christensen. Ai giocatori serve un esame di coscienza”
Le parole di Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport
Nemmeno il saluto a questa stagione è venuto bene alla Fiorentina. L’ultimo gol subìto nel disastroso campionato 2025-26 se l’è fatta da sola, Comuzzo ha messo il piede sul cross di Zappacosta e una vittoria è volata via. Vittoria che avrebbe avuto un solo protagonista, Oliver Christensen, la riserva di De Gea, sei parate e almeno tre decisive. Questo punto è suo. Nonostante ciò qualche tentativo di di evadere dalla consueta e consolidata mediocrità si era visto. Qualcuno ha provato a rispondere alla contestazione: Dodo, per esempio, in certi momenti Gudmundsson.
Il futuro—
La linea tracciata via social dal giovane Commisso parla invece di un grande futuro. Quale sia la base per una ripartenza del genere è ancora da capire. Intanto deve arrivare la scelta sull’allenatore. In meno di ventiquattro mesi la Fiorentina ne ha cambiati cinque: Italiano, Palladino, Pioli, Galloppa (rapido traghettatore) e Vanoli. Che aspetta ancora la decisione di Paratici, ma intanto incassa il giusto gradimento dei tifosi. Tocca a Kean, a Gosens, a Dodo, a Gudmundsson prendersi le responsabilità. Per qualcuno, in realtà, non ce ne sarà bisogno: se la società segue il pensiero dei tifosi se ne andranno in molti. Serve un esame di coscienza.
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