Il Corriere dello Sport si sofferma sulla prestazione dell'arbitro Mario Perri, al debutto in Serie A:
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VIOLA NEWS news viola stampa La moViola: Perri, buona la prima. Niente rigore su Dodò, ecco perché
Corriere dello Sport
La moViola: Perri, buona la prima. Niente rigore su Dodò, ecco perché
La moViola della sfida tra Fiorentina e Atalanta
Dirige tutta la gara con personalità, lasciando correre il gioco e fischiando soltanto ciò che è necessario: preciso nel timing, interrompe solo su episodi eclatanti. È sempre ben posizionato e al centro dell'azione, il ritmo della partita gli permette una gestione fluida. Corretti i gialli per Sulemana e Ahanor. Niente rigore sul contatto di Hien ai danni di Piccoli.
Scalvini-Dodò—
Al 10' della ripresa Dodo affonda in area di rigore e scarica il pallone, Scalvini lo abbraccia per alcuni istanti, la trattenuta c'è ma non viene ritenuta punibile: il difensore nerazzurro ha rischiato parecchio, Perri ha lasciato correre perché la sfera era ancora in possesso della Fiorentina.
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