La moViola: Perri, buona la prima. Niente rigore su Dodò, ecco perché

Dirige tutta la gara con personalità, lasciando correre il gioco e fischiando soltanto ciò che è necessario: preciso nel timing, interrompe solo su episodi eclatanti. È sempre ben posizionato e al centro dell'azione, il ritmo della partita gli permette una gestione fluida. Corretti i gialli per Sulemana e Ahanor. Niente rigore sul contatto di Hien ai danni di Piccoli.