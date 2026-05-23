Fiorentina in vacanza fino all’11/12 luglio. Il programma del ritiro estivo

Da oggi la Fiorentina si può dire essere in vacanza. E non sono previsti ulteriori allenamenti per la squadra viola. Al di là della questione allenatore, il programma estivo è già delineato con i giocatori che fino al 11/12 luglio potranno riposarsi. All'altezza di quella data riprenderà la stagione della Fiorentina con i consueti test fisici.