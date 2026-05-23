Da oggi la Fiorentina si può dire essere in vacanza. E non sono previsti ulteriori allenamenti per la squadra viola. Al di là della questione allenatore, il programma estivo è già delineato con i giocatori che fino al 11/12 luglio potranno riposarsi. All'altezza di quella data riprenderà la stagione della Fiorentina con i consueti test fisici.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina in vacanza fino all’11/12 luglio. Il programma del ritiro estivo
La Nazione
Fiorentina in vacanza fino all’11/12 luglio. Il programma del ritiro estivo
La prima parte del ritiro si svolgerà al Viola Park
La prima parte del ritiro si svolgerà al Viola Park, teatro anche delle prime uscite ufficiali (una tra tutte quella contro la Primavera). Per quanto riguarda la seconda parte ancora il club non ha definito niente, ma potrebbe anche scegliere di non intraprendere una torunée vera e propria giocando solo qualche amichevole. Lo scrive La Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA