La partita con l'Atalanta ha posto la parole fine alla stagione 2025/2026, aprendo un nuovo capitolo in casa Fiorentina. La dirigenza viola infatti è già a lavoro per organizzare il progetto di rifondazione. Prima l’allenatore, poi tutto il resto.
Corriere dello Sport
CorSport: “Entourage di Grosso avvistato al Franchi. Ma Vanoli il preferito”
Vanolicontinua ad essere la prima scelta sia per la stima che paratici ha nei suoi confronti, sia perché è stato l'unico applaudito dal Franchi ieri sera. Da parte sua l'ex Torino ha aperto alla possibilità di rimanere, ma con ambizione: "Sarebbe una grossa delusione essere riconfermato per riconoscenza, voglio essere riconfermato perché mi hanno visto lavorare. I numeri dimostrano quello che ho fatto, sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante".
La Fiorentina può far valere un’opzione per il rinnovo del contratto di Vanoli che scadrà sabato 30 maggio, ma nel frattempo entrambe le parti si guardano intorno. Paratici infatti ha un ottimo rapporto con Fabio Grossocon il suo entourage che ieri si trovava al Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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