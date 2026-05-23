CorSport: “Entourage di Grosso avvistato al Franchi. Ma Vanoli il preferito”

Vanolicontinua ad essere la prima scelta sia per la stima che paratici ha nei suoi confronti, sia perché è stato l'unico applaudito dal Franchi ieri sera. Da parte sua l'ex Torino ha aperto alla possibilità di rimanere, ma con ambizione: "Sarebbe una grossa delusione essere riconfermato per riconoscenza, voglio essere riconfermato perché mi hanno visto lavorare. I numeri dimostrano quello che ho fatto, sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante".