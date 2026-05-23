L’accoglienza di Firenze a Palladino. Nazione: “Il suo addio non ha rimpianti”

Tanti cori e striscioni in questa ultima partita di campionato con un unica persona che si è salvata: Paolo Vanoli

Poco si è visto nell'ultimo atto di questa stagione, una partita che si è giocata più sugli spalti che in campo. Dopo il gol del vantaggio la Fiesole ha sfoderato la propria ironia contro l'allenatore dell'Atalanta: "Palladino salta la panchina", a ricordare come nel suo addio non ci siano rimpianti.