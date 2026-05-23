Poco si è visto nell'ultimo atto di questa stagione, una partita che si è giocata più sugli spalti che in campo. Dopo il gol del vantaggio la Fiesole ha sfoderato la propria ironia contro l'allenatore dell'Atalanta: "Palladino salta la panchina", a ricordare come nel suo addio non ci siano rimpianti.
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VIOLA NEWS news viola stampa L’accoglienza di Firenze a Palladino. Nazione: “Il suo addio non ha rimpianti”
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L’accoglienza di Firenze a Palladino. Nazione: “Il suo addio non ha rimpianti”
Tanti cori e striscioni in questa ultima partita di campionato con un unica persona che si è salvata: Paolo Vanoli
Terminata la partita al Franchi si è alzata la contestazione tra fischi, cori e striscioni: "Meritiamo di più", "Andate a lavorare"... Unico escluso da tutto ciò: Paolo Vanoli, al quale sono stati riservati gli applausi. Firenze ha apprezzato il suo lavoro per evitare che la stagione si concludesse nel peggiore dei modi. Lo scrive La Nazione.
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