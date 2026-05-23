La domanda che in questi giorni teneva banco era se Moise Kean si sarebbe rivisto con la maglia della Fiorentina. E chissà se lo rivedremo a luglio, o solo con addosso altri colori. L'ultima apparizione dell'attaccante in campo è stata il 4 aprile: nel mezzo un problema alla tibia, una bufera social e le voci sul suo futuro.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Kean vale 40 milioni, ma in Italia solo due allenatori lo vogliono”
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Nazione: “Kean vale 40 milioni, ma in Italia solo due allenatori lo vogliono”
L'ultima apparizione dell'attaccante è stata il 4 aprile: nel mezzo un problema alla tibia, una bufera social e le voci sul suo futuro
Il mercato di Kean gira attorno alla clausola di 62 milioni di euro valida per due settimane a luglio. Ma non è da escludere anche una valutazione da parte della società fuori da quel periodo di tempo davanti a offerte consone. Attualmente il giocatore vale sui 40 milioni, ma in Italia solo Allegri e Palladino lo considerano il loro attaccante ideale e tutto dipenderà da quale squadra alleneranno la prossima stagione.
Oltre alla clausola c'è anche un contratto da big con Kean che percepisce 5 milioni a stagione. E forse proprio per questo potrebbe essere più facile rivederlo in viola al raduno estivo. Lo scrive La Nazione.
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