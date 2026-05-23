Nazione: “Kean vale 40 milioni, ma in Italia solo due allenatori lo vogliono”

L'ultima apparizione dell'attaccante è stata il 4 aprile: nel mezzo un problema alla tibia, una bufera social e le voci sul suo futuro

La domanda che in questi giorni teneva banco era se Moise Kean si sarebbe rivisto con la maglia della Fiorentina. E chissà se lo rivedremo a luglio, o solo con addosso altri colori. L'ultima apparizione dell'attaccante in campo è stata il 4 aprile: nel mezzo un problema alla tibia, una bufera social e le voci sul suo futuro.