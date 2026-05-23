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Corriere Fiorentino

CorFio su Vanoli: “I numeri che certificano le sue parole. E spera nella conferma”

Vanoli
Il Corriere Fiorentino si sofferma sul lavoro fatto da Paolo Vanoli dal suo arrivo sulla panchina della Fiorentina
Redazione VN

Con la fine della stagione Vanoli ha potuto valutare il lavoro fatto dal suo arrivo, soprattutto durante il girone di ritorno. In particolare il tecnico viola si è soffermato su un concetto già espresso in passato: "La salvezza è un traguardo importante e il mio operato è rispecchiato dai numeri".

La Fiorentina di Pioli, con 4 punti nelle prime 10 giornate, ha chiuso il girone di andata con 13 punti al terzultimo posto. Il punto di svolta è stata la vittoria contro la Cremonese a inizio 2026, blindando la permanenza in A con il pareggio in casa del Genoa. E quando Vanoli parla di numeri parla di questo: 9 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte con un totale di 38 punti in 28 giornate (34 i gol subiti e altrettanti quelli segnati).

Adesso la scelta passa alla società che dovrà decidere del futuro dell'ex Torino. Vanoli spera nella conferma, Paratici invece si è guardato intorno senza affondare il colpo. Servirà aspettare qualche giorno per saperne di più. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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