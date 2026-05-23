Con la fine della stagione Vanoli ha potuto valutare il lavoro fatto dal suo arrivo, soprattutto durante il girone di ritorno. In particolare il tecnico viola si è soffermato su un concetto già espresso in passato: "La salvezza è un traguardo importante e il mio operato è rispecchiato dai numeri".
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio su Vanoli: “I numeri che certificano le sue parole. E spera nella conferma”
Corriere Fiorentino
CorFio su Vanoli: “I numeri che certificano le sue parole. E spera nella conferma”
Il Corriere Fiorentino si sofferma sul lavoro fatto da Paolo Vanoli dal suo arrivo sulla panchina della Fiorentina
La Fiorentina di Pioli, con 4 punti nelle prime 10 giornate, ha chiuso il girone di andata con 13 punti al terzultimo posto. Il punto di svolta è stata la vittoria contro la Cremonese a inizio 2026, blindando la permanenza in A con il pareggio in casa del Genoa. E quando Vanoli parla di numeri parla di questo: 9 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte con un totale di 38 punti in 28 giornate (34 i gol subiti e altrettanti quelli segnati).
Adesso la scelta passa alla società che dovrà decidere del futuro dell'ex Torino. Vanoli spera nella conferma, Paratici invece si è guardato intorno senza affondare il colpo. Servirà aspettare qualche giorno per saperne di più. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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