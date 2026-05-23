CorSport: “Una stagione che serva da lezione. Il mercato messo in atto da Paratici”

Contro l'Atalanta non è certo stata una festa, ma la Fiorentina è riuscita a raggiungere quel miraggio chiamato salvezza. La squadra viola ha chiuso a 42 punti (a metà dicembre, sconfitti al Franchi dal Verona, De Gea e compagni avevano 6 punti alla giornata numero 15) in una posizione che sembrava impensabile a inizio stagione.