Contro l'Atalanta non è certo stata una festa, ma la Fiorentina è riuscita a raggiungere quel miraggio chiamato salvezza. La squadra viola ha chiuso a 42 punti (a metà dicembre, sconfitti al Franchi dal Verona, De Gea e compagni avevano 6 punti alla giornata numero 15) in una posizione che sembrava impensabile a inizio stagione.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Una stagione che serva da lezione. Il mercato messo in atto da Paratici”
Corriere dello Sport
CorSport: “Una stagione che serva da lezione. Il mercato messo in atto da Paratici”
Il Corriere dello Sport analizza la stagione della Fiorentina, una lezione da tenere a mente per il futuro
Che questa annata serva da lezione nella costruzione della squadra e nella sua gestione con Paratici incaricato di dare nuove ambizioni al progetto per riportare la Fiorentina dove merita per la sua storia. Quello che il ds deve mettere in atto è un mercato fatto di identità e senso di appartenenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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