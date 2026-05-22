Caso Franchi, nodo sulle aree esterne. E i costi crescono di quasi 20 milioni

I lavori di restyling dello stadio Franchisi arricchiscono di un nuovo e costoso capitolo legato alla gestione delle aree esterne del quartiere Campo di Marte. Dopo il tramonto del masterplan originario a causa della mancanza di fondi, la direzione dei lavori ha approvato una terza variante al progetto per rispondere alle criticità logistiche sollevate dall'impresa appaltatrice. Le progressive modifiche all'assetto del cantiere hanno infatti evidenziato gravi rischi per la sicurezza, l'ordine pubblico, il transito dei mezzi di soccorso e la gestione dei flussi pedonali e veicolari. Per evitare il blocco delle attività e garantire la funzionalità stessa dell'impianto sportivo, si è resa così necessaria una radicale e urgente riprogettazione delle zone limitrofe, inizialmente escluse dall'appalto in corso.