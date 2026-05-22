La probabile dell’Atalanta: l’ultima di Palladino, in porta ci sarà un ex

Per l'Atalanta di Raffaele Palladino il match del Franchi sarà inutile ai fini della classifica. I bergamaschi sono ormai certo dell'accesso alla Conference League. Il tecnico ex Fiorentina lascerà dopo solo pochi mesi dal suo arrivo, un destino che sembra scritto da qualche settimana. Oggi Palladino potrebbe schierare in porta l'ex Sportiello, mentre l'altra novità sarà Bakker a sinistra. Per il resto sarà la classica Atalanta, con il 3-4-2-1. Hien sarà il centrale di difesa, con Ederson a centrocampo. Il brasiliano potrebbe lasciare in estate, seguito da United ed Atletico Madrid. Davanti c'è Krstovic, con Samardzic e Sulemana alle sue spalle.