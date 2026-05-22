Repubblica: “Il futuro di Vanoli è deciso. La Fiorentina dovrà pianificare tutto”

Repubblica ha le idee chiare su quale sarà il futuro di Paolo Vanoli

Secondo Repubblica, quella di oggi dovrebbe essere l'ultima gara di Paolo Vanoli come allenatore della Fiorentina. Il tecnico ex Venezia viaggia verso l'addio, con Fabio Grosso come primo nome per sostituirlo. Ma al di là dela questione tecnico, la società dovrà decidere budget e programmi per la prossima stagione. Nessun settore sarà escluso, dal marketing, all'area medica. Tutti argomenti centrali in casa Fiorentina dalla prossima settimana. Stasera c'è da portare a termine una stagione maledetta, poi si potrà pensare al futuro, con il viaggio di Paratici e Ferrari negli Stati Uniti.