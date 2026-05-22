La serata del Franchi avrà il sapore dei saluti e delle riflessioni sul futuro. In casa Fiorentina sono diversi i giocatori destinati a lasciare Firenze: tra questi i tre prestiti Harrison, Solomon e Rugani, per i quali non scatterà il riscatto obbligatorio. Ma i dubbi riguardano anche alcuni elementi chiave della rosa come Dodô, Gosens e Gudmundsson, che potrebbero essere arrivati all’ultima apparizione in maglia viola. Paratici cercherà di trattenere Kean, nonostante l'annata negativa
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Tuttosport: “Oggi possibile contestazione. Paratici proverà a tenere Kean”
Stasera ci sarà un clima particolare al Franchi. Paratici proverà a tenere Moise Kean in estate
Aria pesante—
Intanto il clima attorno alla squadra resta teso. Nella giornata di ieri la curva ha esposto in città uno striscione duro e diretto, invitando chi non lotta per la maglia a farsi da parte. Una presa di posizione che testimonia il malcontento di una parte della tifoseria, ancora delusa dall’andamento stagionale. E così, nonostante il convincente successo ottenuto a Torino, non è escluso che al termine della gara di stasera — davanti a circa 18mila spettatori — possa andare in scena una nuova contestazione. Fonte Tuttosport
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