Tuttosport: “Oggi possibile contestazione. Paratici proverà a tenere Kean”

La serata del Franchi avrà il sapore dei saluti e delle riflessioni sul futuro. In casa Fiorentina sono diversi i giocatori destinati a lasciare Firenze: tra questi i tre prestiti Harrison, Solomon e Rugani, per i quali non scatterà il riscatto obbligatorio. Ma i dubbi riguardano anche alcuni elementi chiave della rosa come Dodô, Gosens e Gudmundsson, che potrebbero essere arrivati all’ultima apparizione in maglia viola. Paratici cercherà di trattenere Kean, nonostante l'annata negativa