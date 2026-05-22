Repubblica: “Oggi la resa dei conti, sarà contestazione. Ci sarà un’eccezzione”

Stasera allo Stadio Franchi andrà in scena una resa dei conti, come scrive Repubblica. Il clima attorno alla gara contro l'Atalanta è quello di chi, dopo un anno da dimenticare, vuole farsi sentire. La Fiesole manifesterà il proprio diessenso verso squadra e dirigenza. Gli striscioni di queste ore sembrano un chiaro avviso ai giocatori, e non solo. Verrà risparmiato Paolo Vanoli, il condottiero di una nave che sembrava andare alla deriva. L'attenzione alla partita sarà minima, visto il valore della gara, sostanzialmente nullo ai fini della classifica, anche per i bergamaschi.