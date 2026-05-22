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Gazzetta sicura: “Ecco i giocatori che rimarranno. Dalla difesa al centrocampo”

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Non solo cessioni, la Gazzetta dello Sport si sofferma anche sui i giocatori che potrebbero rimanere in casa Fiorentina. Chi parte e chi resta: in difesa Pietro Comuzzo sostituirà lo squalificato Luca Ranieri e farà coppia con Marin Pongracic....
Redazione VN

Non solo cessioni, la Gazzetta dello Sport si sofferma anche sui i giocatori che potrebbero rimanere in casa Fiorentina. Chi parte e chi resta: in difesa Pietro Comuzzo sostituirà lo squalificato Luca Ranieri e farà coppia con Marin Pongracic.

Chi resta

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Tutti e tre dovrebbero rimanere, così come Nicolò Fagioli, Rolando Mandragora e Cher Ndour. Ultimo ballo e poi si cambia, per ricominciare con un altro passo.

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