Gazzetta sicura: “Ecco i giocatori che rimarranno. Dalla difesa al centrocampo”

Non solo cessioni, la Gazzetta dello Sport si sofferma anche sui i giocatori che potrebbero rimanere in casa Fiorentina. Chi parte e chi resta: in difesa Pietro Comuzzo sostituirà lo squalificato Luca Ranieri e farà coppia con Marin Pongracic....

Redazione VN 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 10:15)

Non solo cessioni, la Gazzetta dello Sport si sofferma anche sui i giocatori che potrebbero rimanere in casa Fiorentina. Chi parte e chi resta: in difesa Pietro Comuzzo sostituirà lo squalificato Luca Ranieri e farà coppia con Marin Pongracic.

Chi resta — Tutti e tre dovrebbero rimanere, così come Nicolò Fagioli, Rolando Mandragora e Cher Ndour. Ultimo ballo e poi si cambia, per ricominciare con un altro passo.