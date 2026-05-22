Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha preso le difese di Vanoli dalla possibile contestazione di questa sera. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Hanno sbagliato tutti, da Pioli alla dirigenza. Ma Vanoli no”
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Polverosi: “Hanno sbagliato tutti, da Pioli alla dirigenza. Ma Vanoli no”
Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha preso le difese di Vanoli dalla possibile contestazione di questa sera
Una vittoria che seguirebbe quella clamorosa di Torino contro la Juve, con annesso sgarbo sportivo ed economico piuttosto significativo ai danni dei bianconeri, una goduria per i tifosi viola. Ma se invece, come è quasi certo, lo stadio saluterà la squadra rinfacciando ai giocatori tutte le pene, le sofferenze, le sconfitte e le partite inguardabili di una stagione inspiegabile, l’allenatore no, l’allenatore non può subire lo stesso trattamento. Hanno sbagliato tutti, la società, Pioli, i giocatori, la critica (compreso chi scrive) che a fine mercato estivo aveva giudicato la squadra più forte e più completa dell’anno precedente, chiuso al sesto posto con 65 punti. Ma Vanoli no. Se la salvezza non è un’impresa poco ci manca. Quando è arrivato c’erano condizioni assurde: allenatore esonerato con 4 punti in 10 partite, direttore sportivo dimesso, nuovo direttore sportivo che lavorava dall’Inghilterra, squadra terrorizzata, pessima condizione fisica e atletica, contestazione e soprattutto il presidente che stava per lasciarci. Si è salvato senza il contributo del miglior giocatore della stagione precedente, senza i 19 gol di Kean (si è fermato a 8). È mancato il gioco, è vero, ma a parte l’estrema necessità del risultato, non vanno dimenticate alcune partite fatte bene, da squadra vera, come a Como, a Cremona, in casa con l’Inter, a Torino contro la Juve.
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