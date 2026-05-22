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Gazzetta sull’attacco: “Piccoli e Gudmundsson in bilico. I dubbi su Moise Kean”

Kean Fiorentina
Kean non sarà neppure in panchina per l'ultima di campionato sempre per colpa del dolore alla tibia
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Albert Gudmundsson può partire ed è in bilico pure Roberto Piccoli, che oggi dovrebbe essere ancora al centro dell'attacco vista la perdurante assenza di Moise Kean.

L'attaccante azzurro non sarà neppure in panchina per l'ultima di campionato sempre per colpa del dolore alla tibia, di cui cercherà di liberarsi in estate. La dirigenza viola proverà a trattenerlo ma non è detto che ci riesca.

Piccoli cerca un gol che manca da inizio marzo (contro la Cremonese) dopo una stagione poco esaltante.

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