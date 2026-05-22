Nazione: “Vanoli e Palladino, destino intrecciato. Il mestiere duro della panchina”

Fare l’allenatore della Fiorentina non è semplice, e sia Paolo Vanoli sia Raffaele Palladino lo hanno sperimentato. Vanoli, arrivato con convinzione, ha vissuto mesi molto difficili tra critiche, rischio esonero e una lunga permanenza “in...

Redazione VN 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 10:22)

Fare l’allenatore della Fiorentina non è semplice, e sia Paolo Vanoli sia Raffaele Palladino lo hanno sperimentato. Vanoli, arrivato con convinzione, ha vissuto mesi molto difficili tra critiche, rischio esonero e una lunga permanenza “in trincea” al Viola Park. Ha puntato più sui risultati che sul gioco, lavorando soprattutto per compattare il gruppo e salvare una stagione complicata.

Col tempo, però, è riuscito a dare ordine allo spogliatoio e a trovare una chiave di gestione della squadra, anche se il calcio espresso non è sempre stato brillante. La sua stagione resta segnata da pressione costante e dalla necessità di ottenere punti più che prestazioni convincenti. Ora si gioca anche una possibilità di conferma, ma il futuro resta incerto.

Dall’altra parte c’è Raffaele Palladino, che torna al Franchi dopo le dimissioni di un anno fa e una parentesi all’Atalanta fatta di risultati importanti ma anche di scelte difficili. La sua esperienza è stata segnata da risultati e tensioni tipiche dell’ambiente viola, dove il rapporto con la piazza non è mai semplice. Ancora una volta emerge il tema centrale: allenare la Fiorentina significa convivere con aspettative alte, giudizi severi e un equilibrio difficile tra gioco e risultati. Lo scrive la Nazione.