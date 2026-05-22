Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale odierno, affronta la situazione dell'imminente valzer di panchine del campionato di Serie A citando anche la Fiorentina:
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Zazzaroni scrive: “Paratici ancora in bilico fra Vanoli e Grosso”
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni fa il punto anche sulla panchina della Fiorentina fra Grosso e Vanoli
Fine maggio 2026, le sorprese stanno a zero. Conte, dopo due stagioni, dà l’addio al Napoli e Sarri, primo anno alla Lazio dopo il rientro, sceglie l’Atalanta. Italiano, secondo al Bologna, vuole capire se, quando e come si svilupperà il giro delle panchine; Paratici (Fiorentina) non sa ancora se dare fiducia a Vanoli - a Firenze da inizio novembre - oppure puntare su Grosso che lascia Sassuolo dopo appena dodici mesi.
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