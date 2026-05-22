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Fiesole senza sosta: “Ci avete preso per il culo, uomini di m***a senza dignità”

Fiesole senza sosta: “Ci avete preso per il culo, uomini di m***a senza dignità” - immagine 1
Insomma, la Curva Fiesole attacca ancora pesantemente i giocatori. Per adesso, la società viola non viene nominata nelle proteste del tifo
Redazione VN

Al minuto 77' di Fiorentina-Atalanta, la Curva Fiesole ha dato il via alla contestazione iniziata da ieri con tanti striscioni sparsi per la città. "Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio" recita uno striscione alzato dalla parte più calda del tifo viola.

Messaggio che fa eco al secondo striscione, più duro, che attacca i giocatori della Fiorentina: "Avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità". 

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Tutto ciò accompagnati da cori come "uomini di m****a" e "andate a lavorare". Insomma, la Curva Fiesole attacca ancora pesantemente i giocatori. Per adesso, la società viola non viene nominata nelle proteste del tifo.

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