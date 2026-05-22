In mezzo alla contestazione più totale, con tutti i giocatori della Fiorentina presi di mira dalla Curva Fiesole, la parte del coro organizzato si è schierato al fianco dell'allenatore viola: "Rispettiamo solo Paolo Vanoli". (LA CONTESTAZIONE)
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VIOLA NEWS news viola “Rispettiamo solo Vanoli!”: la Curva Fiesole si schiera al fianco del mister viola
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“Rispettiamo solo Vanoli!”: la Curva Fiesole si schiera al fianco del mister viola
a parte del coro organizzato si è schierato al fianco dell'allenatore viola: "Rispettiamo solo Paolo Vanoli"
Il tifo viola ha fatto capire da che parte sta. Con l'allenatore della Fiorentina unica figura che rimane intoccata dalle proteste della Curva Fiesole. Ancora nessun coro contro la società, dal presidente Commisso a Ferrari.
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