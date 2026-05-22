La Curva Fiesole, durante Fiorentina-Atalanta, ha mandato un messaggio a tutte le tifoserie rivali che quest'anno hanno sperato nella retrocessione del club viola. Un messaggio chiaro: "Per tutti i nemici che ci avevano sperato, è stato un onore vedere l'odio che ci avete dedicato. Grazie a tutti". Insomma, ironia e qualche sassolino tolto dalle scarpe dal tifo viola dopo questa stagione deludente.
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VIOLA NEWS news viola La Fiesole ai rivali: “E’ stato un onore vedere l’odio che ci avete dedicato”
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La Fiesole ai rivali: “E’ stato un onore vedere l’odio che ci avete dedicato”
La Curva Fiesole, durante Fiorentina-Atalanta, ha mandato un messaggio a tutte le tifoserie rivali che quest'anno hanno sperato nella retrocessione
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