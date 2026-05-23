Gazzetta: “Partita soporifera. Gudmundsson di corsa, ma poco ispirato”

La Gazzetta dello Sport analizza la sfida tra Fiorentina-Atalanta, descrivendola come una partita a lunghi tratti soporifera . La squadra di Vanoli ha fatto un passo indietro rispetto a quella che è stata la prestazione vista contro la Juventus, al di là dell'imbattibilità di 10 partite su 11.

Fino al '39 l'Atalanta ha fatto di più, poi la viola è riuscita a concretizzare la prima ripartenza con il primo tiro in porta. Il gol arriva dall'ex Roberto Piccoli che rifinisce una combinazione tra Mandragora e Brescianini e sorprendendo un non impeccabile Sportiello. La Fiorentina ha variato dal 4-3-3 al 4-4-1-1 con un Gudmundsson di corsa, ma poco ispirato.