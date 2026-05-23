La Gazzetta dello Sport analizza la sfida tra Fiorentina-Atalanta, descrivendola come una partita a lunghi tratti soporifera. La squadra di Vanoli ha fatto un passo indietro rispetto a quella che è stata la prestazione vista contro la Juventus, al di là dell'imbattibilità di 10 partite su 11.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Partita soporifera. Gudmundsson di corsa, ma poco ispirato”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Partita soporifera. Gudmundsson di corsa, ma poco ispirato”
La Gazzetta dello Sport analizza la gara tra Fiorentina e Atalanta, ultima partita di questa stagione
Fino al '39 l'Atalanta ha fatto di più, poi la viola è riuscita a concretizzare la prima ripartenza con il primo tiro in porta. Il gol arriva dall'ex Roberto Piccoli che rifinisce una combinazione tra Mandragora e Brescianini e sorprendendo un non impeccabile Sportiello. La Fiorentina ha variato dal 4-3-3 al 4-4-1-1 con un Gudmundsson di corsa, ma poco ispirato.
Nel secondo tempo Christensen ha sventato un paio di occasioni della Dea, con la Fiorentina che ha sprecato qualche chance. Il pareggio si concretizza nel peggiore dei modi per la squadra di casa: con un autogol di Comuzzo nel tentativo di intercettare un radente di Zappacosta per Scamacca.
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