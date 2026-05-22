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Comuzzo: “Sapevamo di doverci salvare prima delle ultime due”

Comuzzo: “Sapevamo di doverci salvare prima delle ultime due” - immagine 1
Comuzzo riflette sull'annata che si chiude con la gara di oggi tra Fiorentina e Atalanta
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Atalanta:

Abbiamo fatto quel che dovevamo, il girone di ritorno è quello che conta. Sapevamo che con le ultime due contro Juve e Atalanta dovevamo tirarcene fuori prima. Non siamo soddisfatti ovviamente dell'annata, ma lo siamo di essere riusciti a salvarci dopo l'inizio che abbiamo vissuto.

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