Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Atalanta:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Comuzzo: “Sapevamo di doverci salvare prima delle ultime due”
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Comuzzo: “Sapevamo di doverci salvare prima delle ultime due”
Comuzzo riflette sull'annata che si chiude con la gara di oggi tra Fiorentina e Atalanta
Abbiamo fatto quel che dovevamo, il girone di ritorno è quello che conta. Sapevamo che con le ultime due contro Juve e Atalanta dovevamo tirarcene fuori prima. Non siamo soddisfatti ovviamente dell'annata, ma lo siamo di essere riusciti a salvarci dopo l'inizio che abbiamo vissuto.
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