Luciano Chiarugi ha commentato il rapporto tra tifosi viola e Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Chiarugi: “Serve un rapporto solido tifosi-dirigenza. La maglia va rispettata”
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Chiarugi: “Serve un rapporto solido tifosi-dirigenza. La maglia va rispettata”
Il prossimo futuro dipende dai tifosi, devono far sentire la loro vicinanza, altrimenti si è perso un valore
La partita di stasera conta il giusto, ma bisognerà evitare le figure fatte quest'anno. Speriamo di finire la stagione in modo positivo. I tifosi, dopo un anno di sofferenza, vorranno sfogarsi. Paratici avrà da valutare tante cose, credo che certi lavori siano già partiti. Il prossimo futuro dipende dai tifosi, devono far sentire la loro vicinanza, altrimenti si è perso un valore. Serve che la dirigenza abbia rapporti molto solidi con la tifoseria dato i suoi sacrifici. La Fiorentina deve essere tra "le sette sorelle" del campionato. La maglia deve essere rispettata.
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