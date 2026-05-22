Benedetto Ferrara, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, si è espresso sul finale di stagione della Fiorentina con la contestazione da parte dei tifosi:
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Ferrara: “Vanoli sarà applaudito, ha dato tutto. Allenatore? Una cosa mi interessa”
Benedetto Ferrara ha commentato il finale di stagione della Fiorentina con la contestazione da parte dei tifosi
I tifosi hanno sostenuto la squadra per avere un ruolo positivo in questo contesto. Poi alla fine ognuno esprime il proprio parere. Credo che Vanoli sarà applaudito, ha dato tutto: non è stata una Fiorentina divertente, ma ha portato a termine la sua missione, il suo calcio era dovuto all'emergenza. Paratici? È un uomo di calcio e ha una visione di un certo tipo: la costruzione di qualcosa che dia un senso all'amore dei tifosi, vicina al calcio europeo. Mi interessa che l'allenatore porti un'idea di gioco.
I giocatori—
Il lavoro è tanto e difficile, ma la Fiorentina ha dei giocatori che può mettere sul mercato, dei soldi entreranno. Serve accorciare la rosa. Non vorrei un altro anno di mediocrità, la Fiorentina ha l'occasione di fare un passo avanti. Il mercato si fa anche con l'allenatore e con l'idea di calcio che cerchi se vuoi rimanere al passo con le squadre europee: un calcio in cui corri, verticalizzi con coraggio.
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