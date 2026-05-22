Valcareggi: “Ci sono attriti tra Paratici e Ferrari. Il dg si senta responsabile”

Durissimo attacco di Furio Valcareggi: "Attriti Paratici-Ferrari. Il dg è responsabile del fallimento sportivo"

Redazione VN 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 16:28)

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il noto opinionista Furio Valcareggi ha lanciato un durissimo attacco alla struttura dirigenziale della Fiorentina, svelando anche forti tensioni interne all'ambiente viola all'indomani di una stagione decisamente fallimentare:

"Ho la certezza che esistano forti frizioni tra Paratici e Ferrari. A questo punto mi domando: ma il direttore generale non avverte nemmeno un briciolo di colpa per il disastro calcistico a cui siamo stati costretti ad assistere quest'anno? Si trovava al comando di una gestione che comprendeva pure Pioli e Pradè, e l'insuccesso ha colpito entrambi. Malgrado ciò, manifesta la volontà di rimanere al suo posto, arrivando persino a scontrarsi con Paratici".

"Non esiste ricominciare da Ferrari" — Valcareggi ha poi rincarato la dose sul ruolo ricoperto attualmente dal direttore generale, mettendone in discussione la riconferma per il futuro:

"Risulta inconcepibile azzerare tutto e ripartire dagli stessi volti di questa stagione. L'operato svolto da Pioli, Pradè e Ferrari va semplicemente bocciato. Non ho alcun risentimento privato nei confronti di Ferrari, però è fuori discussione confermarlo alla guida della Fiorentina nella veste di direttore generale. Un tempo il suo compito era ricevere gli ospiti e accompagnarli nelle stanze degli uffici; com'è potuto accadere che raggiungesse un simile livello di autorità? Spero vivamente che Paratici goda della massima libertà decisionale nel suo operato, altrimenti una figura abituata a collezionare trionfi su trionfi impiegherà pochissimo tempo ad andarsene".

La critica a Joseph Commisso — In chiusura, l'opinionista non ha risparmiato critiche nemmeno alla proprietà, in particolare a Joseph Commisso, contestando l'atteggiamento post-campionato e la gestione della distanza:

"Trovo assurdo che si distribuiscano elogi e si faccia festa per aver ottenuto una semplice salvezza. Per bacco, stiamo parlando della Fiorentina! E poi che senso ha questa continua spola con l'America? Dovrebbe essere lui a trasferirsi in pianta stabile qua in Italia".