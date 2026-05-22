Ag. Vanoli: “A Firenze ha fatto un miracolo. Grosso? Martedì capiremo il futuro”

Il sipario sulla stagione della Fiorentina cala stasera nella sfida del Franchi contro l'Atalanta, un match che con ogni probabilità segnerà l'atto conclusivo dell'esperienza di Paolo Vanoli sulla panchina gigliata. Nonostante le forti perplessità e i dubbi legati a una sua possibile permanenza, a prendere le difese dell'allenatore ci ha pensato il suo procuratore, Andrea D'Amico , intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso di "Radio Gol":

"Paolo secondo me lo stanno ancora rimpiangendo a Torino. A Firenze Vanoli ha compiuto un autentico miracolo sportivo in questa stagione. Va innanzitutto evidenziato che ha lavorato per appena cinque o sei mesi, subentrando in un contesto di totale emergenza, la situazione era drammatica. Malgrado le premesse, nessun club nel nostro campionato era mai riuscito a centrare la salvezza dopo aver collezionato ben quindici turni iniziali senza raccogliere un successo. Inoltre, i 35 punti conquistati in 20 incontri dal 3 gennaio a oggi rappresentano una marcia da posizioni di vertice, degna di un piazzamento europeo".