Il sipario sulla stagione della Fiorentina cala stasera nella sfida del Franchi contro l'Atalanta, un match che con ogni probabilità segnerà l'atto conclusivo dell'esperienza di Paolo Vanoli sulla panchina gigliata. Nonostante le forti perplessità e i dubbi legati a una sua possibile permanenza, a prendere le difese dell'allenatore ci ha pensato il suo procuratore, Andrea D'Amico, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso di "Radio Gol":
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Ag. Vanoli: “A Firenze ha fatto un miracolo. Grosso? Martedì capiremo il futuro”
"Paolo secondo me lo stanno ancora rimpiangendo a Torino. A Firenze Vanoli ha compiuto un autentico miracolo sportivo in questa stagione. Va innanzitutto evidenziato che ha lavorato per appena cinque o sei mesi, subentrando in un contesto di totale emergenza, la situazione era drammatica. Malgrado le premesse, nessun club nel nostro campionato era mai riuscito a centrare la salvezza dopo aver collezionato ben quindici turni iniziali senza raccogliere un successo. Inoltre, i 35 punti conquistati in 20 incontri dal 3 gennaio a oggi rappresentano una marcia da posizioni di vertice, degna di un piazzamento europeo".
"Ha rigenerato una squadra che si trovava al collasso"—
Il manager ha poi voluto rimarcare i meriti del tecnico nel risollevare lo spogliatoio viola, non dimenticando il cammino internazionale. In più ha svelato una data utile per capire il futuro di Fabio Grosso:
"Il merito principale dell'allenatore risiede nella profonda metamorfosi psicologica, atletica e tattica impressa a un organico che, sponda Fiorentina, si trovava ormai al collasso. Senza scordare il percorso continentale, dove la squadra è comunque riuscita a spingersi fino ai quarti di finale in Conference League. Grosso? Martedì capiremo se lascerà il Sassuolo"
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