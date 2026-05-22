Riccardo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Grosso il più vicino. Ma il mio preferito è un altro allenatore”
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R. Galli: “Grosso il più vicino. Ma il mio preferito è un altro allenatore”
Macché Fabio Grosso, per la firma de La Nazione il nome preferito per la panchina viola è un altro
Vogliamo ricominciare, ma con cambiamenti importante. Questo è stato l'anno zero e ripartire con Vanoli sarebbe un rischio. Al contrario, anche per lui salutare con un applauso chiuderebbe positivamente un cerchio. Sarebbe bello prendere un allenatore di fascia altissima, ma ricordiamoci cosa è successo con Pioli. Ma la ripartenza sarà complessa e con tempi forse non brevissimi. Quindi per me non è da escludere la pista di un allenatore emergente. In quel caso servirà la forza e la pazienza che possa ricostruire la Fiorentina. Chi vorrei sulla panchina? Mi piacerebbe De Rossi, ma mi pare che Grosso sia ancora avanti. Nella prossima settimana se ne saprà certamente di più
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