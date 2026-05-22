Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così a proposito della Fiorentina:
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Sentite Marino: “Vanoli non è un eroe come Pioli non è il male. Vi spiego”
Il direttore sportivo Pierpaolo Marino parla della tremenda stagione vissuta dalla Fiorentina con Pioli e Vanoli
Per me non ha particolari meriti Vanoli, né particolari demeriti Pioli. Penso che sia la Fiorentina in sé che ha riequilibrato detrminati valori. Il problema è che l'organico per alcuni tratti dell'anno ha resto al 10%. Quando succedono queste cose ci sono problemi nella quotidianità. Quando non si crea il gruppo, poi diventa difficile. Il problema riguarda sempre i giocatori. Il calcio ha riequilibrato i valori dell'andata. Servirebbe una commissione d'inchiesta per capire che è successo nei primi mesi. Sembrava che la Fiorentina facesse solo il compitino pe rpoi dire: 'Abbiamo perso ma ci rifacciamo'. Tecnico? La scelta è importante perché tutto renda al meglio. Poi bisogna che tutti gli altri elementi vadano a posto, perché oggi i giocatori decidono con il rendimento come hanno operato dirigenti e allenatore, ma la scelta del tecnico è fondamentale.
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