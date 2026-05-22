Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando dell'attualità di casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Va chiarito il budget. Senza FFP la Fiorentina sforerà un po’?”
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Bucchioni: “Va chiarito il budget. Senza FFP la Fiorentina sforerà un po’?”
Enzo Bucchioni dice la sua sull'estate di mercato che attende la Fiorentina nelle prossime settimane che si preannunciano caldissime
Paratici si presenterà con un progetto chiaro da Commisso quando volerà in America. Il peso di Joseph rispetto al babbo? Non saprei. Non abbiamo un pregresso, non sappiamo come ragioni. Rocco lo conoscevamo, con lui probabilmente sarebbe rimasto Vanoli, per esempio. Possibile che ragioni come il babbo, ma l'importante è che le scelte siano condivise fra dirigenza e proprietà. Le componenti devono trovarsi su un terreno comune. L'errore da evitare è quello che è successo al Milan. Paratici e Ferrari vanno a New York con le proprie convinzioni maturate. Servirà sapere che budget c'è, per me questo è importantissimo. Ma sulla carta Paratici è un numero 1 e hai tanti giocatori. E allora devi farmi vedere che sei bravo a venderli. Un tesoretto lo ci si può creare anche così. Se c'è la volontà di investire, senza fair play c'è la possibilità di sforare un po'.
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