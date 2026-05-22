Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così del momento della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Un enorme applauso a Vanoli. Ma per il bene di tutti è meglio cambiare”
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Cecchi: “Un enorme applauso a Vanoli. Ma per il bene di tutti è meglio cambiare”
Stefano Cecchi parla ai microfoni di Radio Bruno a proposito di Vanoli e, in generale, della panchina viola
Che la stagione sia finita è un sollievo. E questo è un dispiacere perché la Fiorentina è da sempre la mia compagna di viaggio. La pagina di domenica non può cancellare la stagione. Ma c'è voglia grande di ripartire. Vanoli questa sera merita un applauso, ma sarebbe auspicabile, secondo me, ripartire anche con un progetto nuovo in panchina. Bisogna voltare pagina in tutti i sensi. Quindi spero che il viaggio in America della dirigenza certifichi quella che per ora è solo un'ipotesi. Sarebbe un rischio ripartire con lui. Immaginiamo cosa succederebbe al primo pareggio a genova o alla prima sconfitta a Udine, per esempio. Il mio preferito per la panchina? Italiano, ma vale un po' lo stesso discorso di Vanoli. Tornerebbe un allenatore che al primo pareggio avrebbe mezza Firenze contro.
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