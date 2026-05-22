A Radio Sportiva, Andrea Lazzari, doppio ex di Fiorentina e Atalanta, è intervenuto con queste parole in vista dell'ultima di campionato:
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Lazzari sul futuro di Vanoli: “Lui vuole restare, ma la società può azzerare”
"Siamo entrati nella fase dell'anno in cui i rumors di mercato su calciatori e tecnici cominciano a circolare con insistenza. Nel calcio ci sono annate che si assomigliano molto: penso alla mia stagione a Firenze, nel 2011/2012, quando qualcosa nel meccanismo si inceppò fin da subito. Non siamo rimasti costantemente nei bassifondi della classifica, eppure eravamo partiti con la volontà di raggiungere l'Europa League e ci siamo ritrovati a conquistare la salvezza soltanto alla penultima giornata. Capita, purtroppo, che squadre costruite per l'alta classifica scivolino via fino a dover lottare per non retrocedere".
Il futuro della panchina e il nodo riconferma—
Lazzari ha poi espresso il suo punto di vista sul futuro della guida tecnica, diviso tra le legittime ambizioni dell'allenatore e i piani societari:
"Il futuro di Vanoli? Resta un grande punto interrogativo. Dal canto suo, l'allenatore crederà sicuramente di essersi guadagnato la permanenza per il lavoro svolto in una situazione complessa. La dirigenza, di contro, potrebbe avere l'intenzione opposta, ovvero fare tabula rasa e azzerare tutto per iniziare un nuovo ciclo da zero".
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