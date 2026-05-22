Lazzari sul futuro di Vanoli: “Lui vuole restare, ma la società può azzerare”

"Siamo entrati nella fase dell'anno in cui i rumors di mercato su calciatori e tecnici cominciano a circolare con insistenza. Nel calcio ci sono annate che si assomigliano molto: penso alla mia stagione a Firenze, nel 2011/2012, quando qualcosa nel meccanismo si inceppò fin da subito. Non siamo rimasti costantemente nei bassifondi della classifica, eppure eravamo partiti con la volontà di raggiungere l'Europa League e ci siamo ritrovati a conquistare la salvezza soltanto alla penultima giornata. Capita, purtroppo, che squadre costruite per l'alta classifica scivolino via fino a dover lottare per non retrocedere".