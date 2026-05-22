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Fiorentina, i convocati anti-Atalanta: tre assenze per Vanoli

Kean
La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per l'ultima sfida stagionale contro l'Atalanta di Palladino
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per l'ultima sfida stagionale contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Assente ormai consolidato Moise Kean e l'influenzato Fazzini, oltre allo squalificato Luca Ranieri.

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA PARTITA

Questa la lista completa dei convocati viola:

Christensen, De Gea, Lezzerini.

Balbo, Braschi, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Pongracic, Rugani.

Brescianini, Fabbian, Fagioli, Mandragora, Ndour.

Braschi, Gudmundsson, Harrison, Piccoli, Puzzoli, Solomon.

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