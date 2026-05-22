La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per l'ultima sfida stagionale contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Assente ormai consolidato Moise Kean e l'influenzato Fazzini, oltre allo squalificato Luca Ranieri.
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Fiorentina, i convocati anti-Atalanta: tre assenze per Vanoli
La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per l'ultima sfida stagionale contro l'Atalanta di Palladino
Questa la lista completa dei convocati viola:
Christensen, De Gea, Lezzerini.
Balbo, Braschi, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Pongracic, Rugani.
Brescianini, Fabbian, Fagioli, Mandragora, Ndour.
Braschi, Gudmundsson, Harrison, Piccoli, Puzzoli, Solomon.
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