Oltre a Ferrari, anche il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato durante la presentazione a Solomeo della lista dei 100 candidati all’European Golden Boy. Queste le sue parole, sul momento del calcio italiano, raccolte da Adnkronos:
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Paratici e il calcio italiano: “Mondiale mancato un dramma. Ma sono ottimista”
Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici parla del momento del calcio italiano e di come si possa fare per migliorare
Continuo a pensare che in Italia ci siano calciatori molto bravi. Alcuni sono in Premier League, Calafiori ha appena vinto il campionato, abbiamo Donnarumma che è il portiere migliore al mondo. Il livello del calcio italiano probabilmente non è la piattaforma ideale per allenarli al meglio. Possiamo poi aprire una serie di altri discorsi, a cominciare dai settori giovanili. La mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali per tre edizioni consecutive credo che sia davvero un mistero, un dramma. Le squadre italiane che escono dalle coppe europee non sono per me un termometro per dire che il sistema è in crisi. La Nazionale esprime il valore di un movimento. Quali sono le vie d’uscita? Sono ottimista. Abbiamo un prodotto, se non siamo bravi abbastanza per valorizzarlo al meglio è un problema nostro. Dobbiamo cercare di fare meglio, è una nostra responsabilità
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