Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha ricevuto oggi un premio da parte del Festival Il Magnifico al Viola Park dedicato al 25esimo anniversario del suo gol in finale di Coppa Italia. L'allenatore viola ha ricordato con piacere quei momenti e si è poi soffermato anche sull'attualità:
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Premiato Vanoli, dal 2001 ad oggi: “Centrato l’obiettivo per riportarci in alto”
Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli riceve un premio dedicato alla memoria della storica Coppa Italia del 2001 e parla di futuro
Le sue parole—
Grazie per questo bellissimo premio che porterò nel cuore. Così come questa maglia che è unica per me e rappresentarla come allenatore è importantissimo anche in una stagione nata male. Ma abbiamo raggiunto quello che serviva per riportare la Fiorentina ad alti livelli.
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