Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a margine della presentazione a Solomeo della lista dei 100 candidati all’European Golden Boy di Tuttosport. Queste le sue parole riportate da Adnkronos:
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Ferrari ricorda Commisso: “Ha dato tutto per lasciarci il meglio”
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ricorda il compianto Rocco Commisso alla presentazione del Golden Boy
Come sarà ricordato Rocco Commisso tra vent’anni? Mi auguro che il tifoso fiorentino, il cittadino e lo sportivo possa pensare a lui come un visionario. Una persona riuscita a fare qualcosa. Mi auguro che ci sia il ricordo di una persona che ha dato tutto per lasciare il meglio a questa società. A Firenze non c'è mai stato un luogo di proprietà della Fiorentina, lui ha messo in piedi in due anni il Viola Park. Ogni giorno mi lasciava poi dei ricordi. Per esempio, mi diceva di non chiudere mai la porta a nessuno. Che tutti, nella vita, meritano una seconda chance
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