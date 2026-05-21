Arrivano aggiornamenti in vista dell'ultimo impegno stagionale. E, dopo Moise Kean, anche Jacopo Fazzini rischia di saltare la sfida con l'Atalanta . Secondo quanto appreso da ViolaNews il giocatore avrebbe accusato un attacco febbrile.
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Un altro forfait per l’Atalanta? Fazzini in forte dubbio
Fazzini ha accusato un attacco febbrile alla vigilia del match: la sua presenza con la Fiorentina è in forte dubbio.
Le sue condizioni verranno valutate nuovamente nelle prossime ore, ma al momento la sua presenza per la gara di domani resta in forte dubbio. Si concluderà dunque in anticipo la stagione, tutt'altro che felice, del centrocampista viola.
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