Radio Bruno: “Kean salta anche l’ultima. Futuro nelle mani di Paratici”

L’attaccante anche oggi si è allenato a parte e domani non sarà a disposizione per l’ultima gara stagionale della Fiorentina. L’infortunio richiederebbe circa un mese di stop per consentire al giocatore di tornare al 100% della condizione, ma l’attaccante ha continuato a giocare stringendo i denti e ricorrendo anche alle infiltrazioni.