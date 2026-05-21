Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Moise Kean. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, l’attaccante della Fiorentina non prenderà parte all’ultima partita stagionale e il suo futuro in viola resta tutto da definire.
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Radio Bruno: “Kean salta anche l’ultima. Futuro nelle mani di Paratici”
L’attaccante anche oggi si è allenato a parte e domani non sarà a disposizione per l’ultima gara stagionale della Fiorentina. L’infortunio richiederebbe circa un mese di stop per consentire al giocatore di tornare al 100% della condizione, ma l’attaccante ha continuato a giocare stringendo i denti e ricorrendo anche alle infiltrazioni.
Il vero dubbio è se mai rivedremo Kean con la maglia viola. Adesso la situazione passa nelle mani di Fabio Paratici, chiamato a prendere una decisione sul futuro del numero 20 viola.
Fino a due settimane fa l’addio di Kean sembrava praticamente certo. Adesso, però, dopo aver saltato anche le ultime due gare stagionali, sarà da valutare quale potrà essere il suo mercato e quali decisioni prenderà la dirigenza viola.
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