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Radio Bruno: “Kean salta anche l’ultima. Futuro nelle mani di Paratici”

Kean
Secondo Radio Bruno, Kean non ci sarà nell’ultima stagionale della Fiorentina. Il futuro ora dipende da Paratici.
Redazione VN

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Moise Kean. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, l’attaccante della Fiorentina non prenderà parte all’ultima partita stagionale e il suo futuro in viola resta tutto da definire.

 L’attaccante anche oggi si è allenato a parte e domani non sarà a disposizione per l’ultima gara stagionale della Fiorentina.  L’infortunio richiederebbe circa un mese di stop per consentire al giocatore di tornare al 100% della condizione, ma l’attaccante ha continuato a giocare stringendo i denti e ricorrendo anche alle infiltrazioni.

Il vero dubbio è  se mai rivedremo Kean con la maglia viola. Adesso la situazione passa nelle mani di Fabio Paratici, chiamato a prendere una decisione sul futuro del numero 20 viola.

Fino a due settimane fa l’addio di Kean sembrava praticamente certo. Adesso, però, dopo aver saltato anche le ultime due gare stagionali, sarà da valutare quale potrà essere il suo mercato e quali decisioni prenderà la dirigenza viola.

 

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