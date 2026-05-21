Scanagatta: “Finalmente non è decisiva. Paratici sia chiaro con i Commisso”

Fortunatamente la partita di domani non è decisiva per la salvezza. L’Atalanta gioca bene e Palladinoavrà più di una ragione per voler fare bene. Per quasi tutto il campionato abbiamo detto che la gara successiva sarebbe stata fondamentale, finalmente siamo usciti da questa situazione. La Fiorentina vista contro la Juventus ha dimostrato che il potenziale c’era. Quando la squadra è precipitata nella paura della retrocessione, tutti hanno perso serenità. Cosa chiederei se andassi io ai Commisso? Chiederei quali siano le reali ambizioni del club e cosa serva per riportare la Fiorentina tra le grandi del nostro campionato. Paraticidovrà essere trasparente e spiegare che, per lottare nelle zone alte della classifica, serve un determinato budget, ma anche quanto si possa recuperare attraverso le qualificazioni europee.