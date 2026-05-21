Ferrari annuncia: “Commisso tornerà a Firenze. Ci siamo già confrontati”

"A noi farà piacere riavere la proprietà qui, è stato un anno difficile. Appena è stato possibile la famiglia è venuta qui, ed hanno una grande azienda. A fine campionato io e Paratici andremo in America. Sicuramente la famiglia ci sarà per il centenario, per l'inizio della nuova stagione. La famiglia sa tutto, legge, in generale. Ormai ci si deve abituare a questa lontananza, ci sono altre proprietà che fanno questo. I loro imput sono quelli che dobbiamo seguire. Le proprietà non italiane sono tante, con compiti di divisione difficili. Tutti vorremmo riabbracciare presto la famiglia Commisso, ma sono comprensibili i motivi per cui non sono qui. Con la famiglia Commisso abbiamo fatto il punto, dal budget agli obiettivi. La tecnologia ci aiuta in questo. Andiamo io e Paratici, perchè siamo il ds ed il dg."