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Ferrari annuncia: “Commisso tornerà a Firenze. Ci siamo già confrontati”

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Alessandro Ferrari ha annunciato la data del ritorno in Italia di Giuseppe Commisso
Niccolò Meoni
Niccolò Meoni Redattore 

Alessandro Ferrari dal Viola Park, ha parlato del rapporto con la famiglia Commisso:

"A noi farà piacere riavere la proprietà qui, è stato un anno difficile. Appena è stato possibile la famiglia è venuta qui, ed hanno una grande azienda. A fine campionato io e Paratici andremo in America. Sicuramente la famiglia ci sarà per il centenario, per l'inizio della nuova stagione. La famiglia sa tutto, legge, in generale. Ormai ci si deve abituare a questa lontananza, ci sono altre proprietà che fanno questo. I loro imput sono quelli che dobbiamo seguire. Le proprietà  non italiane sono tante, con compiti di divisione difficili. Tutti vorremmo riabbracciare presto la famiglia Commisso, ma sono comprensibili i motivi per cui non sono qui. Con la famiglia Commisso abbiamo fatto il punto, dal budget agli obiettivi. La tecnologia ci aiuta in questo. Andiamo io e Paratici, perchè siamo il ds ed il dg."

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