Mazzoncini: “C’è rammarico per la stagione. Vi spiego l’idea Pinones-Arce”

Il ds della Fiorentina Femminile fa il punto sulla stagione, e sulla scelta di Pinones-Arce

Niccolò Meoni Redattore 21 maggio - 12:49

Simone Mazzoncini, ds della Fiorentina Femminile, ha parlato così della stagione viola, dal Viola Park:

"Ci tengo a ringraziare la famiglia Commisso, ed il ds Ferrari, per la fiducia ed il rinnovo. La stagione è iniziata con tanti cambiamenti. Eravamo partiti bene, con una forte identità di squadra. Fino alla sosta natalizia eravamo secondi, ma siamo ripartiti con qualcosa in meno successivamente. Il periodo no ci ha portato ad allontanarci dalle prime posizioni. La base della squadra è buona, ed il mister ha iniziato un lavoro sull'identità. Vogliamo ricominciare, pianificando e rinnovando la squadra, in modo funzionale. Il mister è coinvolto anche sul settore giovanile, è stato a vedere le partite di tutte le categorie."

"Il prossimo passo è continuare su questa base. Serve inserire quelle 5-6 giocatrici che riteniamo utili in modo funzionali, anche basate sull'idea del mister. Quest'anno è stato tutto nuovo, ed il mister ha parlato con le giocatrici. Per avvicinarci alla Roma dobbiamo limare, togliere, gli errori che abbiamo commesso. Qualche volta ci è mancata la personalità. Partiamo da una base diversa rispetto al 2025, le giocatrici che rimarranno, avranno una metodologia che già conoscono."

Sul tecnico: "Io ho la fortuna di avere la fiducia della famiglia Commisso. Io manifesto sempre quella che è la mia idea. C'è sempre un confronto con il direttore Ferrari. Io sono il ds, ho la mia parte di responsabilità. Mi sento nella situazione di poter decidere certe cose. Io ho proposto l'idea Pinones-Arce, vagliando numerose idee. Al dg è piaciuta l'idea di andare su una pista diversa. Ci siamo confrontati sul lavoro del mister, per me era giusto andare avanti con lui. Ferrari ha sposato la mia idea. Credo che andremo sul mercato estero, chi ha le giocatrici italiane di livello se le tiene. L'idea è di crearci le giocatrici italiane, all'interno del Viola Park. L'idea è di inserire anche un po' di leadership, con un po' di esperienza, cosa che ci è mancata. Però la base è quella di prendere giocatrici futuribili."