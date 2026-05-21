Carlo Pellegatti, giornalista vicino al Milan, in un'intervista a Newssuperscommesse.it ha commentato il lavoro di Paolo Vanolisulla panchina della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola Pellegatti: “Vanoli merita la conferma. Ecco chi penso sarà il nuovo tecnico”
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Pellegatti: “Vanoli merita la conferma. Ecco chi penso sarà il nuovo tecnico”
Carlo Pellegatti ha commentato il lavoro fatto da Vanoli alla Fiorentina con un occhio alla panchina futura
Vanoli ha senz’altro fatto un ottimo lavoro, tale da meritarsi anche la riconferma. Tutto dipende da Paratici.
Ha poi espresso la sua opinioni su chi, secondo lui, sarà il prossimo allenatore viola:
Io continuo a pensare che possa essere Fabio Grosso il prossimo allenatore della Fiorentina.
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