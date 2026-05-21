CorSport: “Vanoli vuole essere riconfermato per un motivo. Battere l’Atalanta conta”

Paolo Vanoli e il merito. L'allenatore della Fiorentina vuole essere riconfermato partendo da questo elemento

Redazione VN 21 maggio - 06:14

«Spero che la mia conferma non sia legata a questa vittoria». Con queste parole Paolo Vanoli ha voluto chiarire che il suo lavoro alla Fiorentinanon può essere giudicato soltanto dal successo per 2-0 contro la Juventus. Il tecnico varesino ha il merito di aver risollevato una squadra che sembrava destinata alla retrocessione, portandola alla salvezza con anticipo rispetto alla fine del campionato. La società e Paratici valuteranno il suo futuro soprattutto sulla base del percorso complessivo e della crescita mostrata dalla squadra negli ultimi mesi.

Vanoli — La rincorsa salvezza della Fiorentina è stata costruita soprattutto attraverso risultati pesanti contro avversarie di alto livello. I viola hanno conquistato punti importanti contro Juventus, Lazio e Bologna, dimostrando carattere e continuità nei momenti decisivi della stagione. Un’eventuale vittoria contro l’Atalanta permetterebbe alla squadra di chiudere a quota 44 punti, un traguardo impensabile fino a pochi mesi fa e che rafforzerebbe ulteriormente la posizione di Vanoli.

Incontro con Paratici — Tra i momenti chiave del campionato c’è stato il successo per 2-1 sul campo del Como dello scorso febbraio, considerato la vera svolta della stagione viola. Quella vittoria ha restituito fiducia a un gruppo in crisi e ha dato il via a una lunga serie positiva. Anche pareggi prestigiosi, come l’1-1 contro l’Inter e quello con il Milan, hanno avuto un peso importante nel rilancio della Fiorentina, contribuendo a costruire la credibilità del lavoro svolto da Vanoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.