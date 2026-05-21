CorFio: “Palladino, staff medico e dirigenti: rapporti tesi a Firenze”. I retroscena

Un’avventura, quella dell’attuale tecnico dell’Atalanta, fatta di alti e bassi. Iniziata malissimo, proseguita col filotto record delle otto vittorie consecutive e con un bilancio finale (sesto posto, 65 punti) positivo se inserito nella storia di questa proprietà ma finita nel peggior modo possibile: le dimissioni, 24 ore dopo le parole di Commisso che (dopo aver spinto per prolungargli il contratto) lo definì «un figlio», che hanno creato un effetto domino (la scelta di Pioli, i programmi rivoluzionati) alla base dei problemi viola di quest’anno.

Retroscena

Nel mezzo, il dramma sfiorato con Edoardo Bove proprio quando il tecnico aveva trovato un perfetto equilibrio proprio grazie all’ex Roma, la perdita della mamma alla vigilia della sfida d’andata col Bologna, e un rapporto a dir poco burrascoso un po’ con tutto il club: staff medico (che Palladino avrebbe voluto cambiare), accompagnatori, dirigenti. Con un’eccezione: la squadra. Non a caso il gruppo, dopo l’esonero di Pioli, aveva forse sperato che potesse tornare. Un’ipotesi circolata solo per qualche ora, ma messa rapidamente da parte. Colpa anche di un carattere particolare che adesso, dicono da Bergamo, dopo 7 mesi appena gli costerà anche la panchina della Dea.