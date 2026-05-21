The Athletic: “Sarebbe bello se Guardiola allenasse una squadra tipo la Fiorentina”

Dopo 10 anni Pep Guardiola è pronto a lasciare il Manchester City. In tanti si chiedono quale sarà ora il suo prossimo club, con un'ipotesi che lo vede nel calcio italiano. Il quotidiano The Athletic riflette proprio su questa possibilità:

The Athletic sostiene inoltre che Guardiola non potrebbe vincere lo scudetto con quelle squadre, ma porterebbe un miglioramento a livello individuale e collettivo: "Potrebbe fare quello che ha fatto Andoni Iraola al Bournemouth, Sebastian Hoeness allo Stoccarda o Cesc Fabregas al Como? Sì, è uno dei pochi allenatori al mondo che potrebbe farlo".