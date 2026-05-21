Dopo 10 anni Pep Guardiola è pronto a lasciare il Manchester City. In tanti si chiedono quale sarà ora il suo prossimo club, con un'ipotesi che lo vede nel calcio italiano. Il quotidiano The Athletic riflette proprio su questa possibilità:
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VIOLA NEWS news viola The Athletic: “Sarebbe bello se Guardiola allenasse una squadra tipo la Fiorentina”
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The Athletic: “Sarebbe bello se Guardiola allenasse una squadra tipo la Fiorentina”
Il portale The Athletic riflette sul futuro di Pep Guardiola che, dopo 10 anni, lascerà la panchina del Manchester City
C'è sempre stata questa idea che la gente vorrebbe vederlo allenare una squadra di metà classifica e dimostrare di poter vincere qualcosa anche senza giocatori di livello élite. Sarebbe bello vederlo alla guida di una squadra come Udinese o Fiorentina. Non è realistico (perché mai un allenatore dovrebbe accettare un incarico "al di sotto" del suo vero livello solo per soddisfare la curiosità altrui?), ma sarebbe divertente.
The Athletic sostiene inoltre che Guardiola non potrebbe vincere lo scudetto con quelle squadre, ma porterebbe un miglioramento a livello individuale e collettivo: "Potrebbe fare quello che ha fatto Andoni Iraola al Bournemouth, Sebastian Hoeness allo Stoccarda o Cesc Fabregas al Como? Sì, è uno dei pochi allenatori al mondo che potrebbe farlo".
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