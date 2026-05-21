Nella giornata di ieri, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari erano presenti alla cerimonia dedicata al Golden Boy, premio dedicato ai giovani talenti del calcio europeo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Paratici prende tempo: “Vanoli può restare. Grosso? Non escludiamo nulla”
news viola
Paratici prende tempo: “Vanoli può restare. Grosso? Non escludiamo nulla”
Fabio Paratici rispondendo ai media presenti, ha parlato di Paolo Vanoli, del suo futuro e delle voci su Fabio Grosso
Paratici—
Il direttore sporti della Fiorentina, rispondendo ai media presenti, ha parlato di Paolo Vanoli, del suo futuro e delle voci che accosterebbero Fabio Grosso alla panchina viola:
Vanoli e Grosso—
Paolo Vanoli può restare? Certamente. Riflettiamo e pianifichiamo, tutto a tempo debito. Faremo le analisi e le scelte. Grosso? Non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto
© RIPRODUZIONE RISERVATA