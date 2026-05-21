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Paratici prende tempo: “Vanoli può restare. Grosso? Non escludiamo nulla”

Paratici
Fabio Paratici rispondendo ai media presenti, ha parlato di Paolo Vanoli, del suo futuro e delle voci su Fabio Grosso
Redazione VN

Nella giornata di ieri, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari erano presenti alla cerimonia dedicata al Golden Boy, premio dedicato ai giovani talenti del calcio europeo.

Paratici

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Il direttore sporti della Fiorentina, rispondendo ai media presenti, ha parlato di Paolo Vanoli, del suo futuro e delle voci che accosterebbero Fabio Grosso alla panchina viola:

Vanoli e Grosso

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Paolo Vanoli può restare? Certamente. Riflettiamo e pianifichiamo, tutto a tempo debito. Faremo le analisi e le scelte. Grosso? Non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto

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