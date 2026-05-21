Mauro Bressan, ex giocatore della Fiorentina che conosce molto bene il centrocampo, è stato intervistato dal Corriere dello Sport per parlare di Rolando Mandragora:
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VIOLA NEWS news viola stampa Bressan su Mandragora: “All’inizio atteggiamenti discutibili, ora è una colonna”
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Bressan su Mandragora: “All’inizio atteggiamenti discutibili, ora è una colonna”
Bressan, ex giocatore della Fiorentina che conosce molto bene il centrocampo, è stato intervistato dal Corriere dello Sport per parlare di Mandragora
Mandragora ha fatto un capolavoro con la Juventus. Tra l’altro è nelle sue corde, considerata la qualità. Inizialmente aveva avuto qualche atteggiamento discutibile, tipo a Reggio Emilia al momento del rigore, ma alla fine si è confermato una delle colonne portanti del centrocampo. Per me i viola devono ripartire da lui e Fagioli. Poi tutti gli altri
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