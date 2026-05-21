Si avvicina Fiorentina-Atalanta e crescono sempre di più le possibilità che Kean viva l'ultima sfida stagionale dalla tribuna: anche ieri per l'attaccante, ai box da inizio aprile per il cronico problema alla tibia, doppia seduta a parte per cercare di recuperare, quantomeno per la panchina in una serata che sarà quella di addio per tanti, in cui Vanoli - che sarà uno dei premiati del prossimo Trofeo Maestrelli di Montecatini - proporrà una Fiorentina simile a quella vista negli ultimi mesi.
Corriere dello Sport
CorSport: “Kean, ultima in… tribuna! L’attaccante viola verso il forfait”
C'è da sostituire Ranieri, squalificato, e in questo senso è già pronto Comuzzo, favorito su uno dei partenti, Rugani, per far coppia con Pongracic. A sinistra ancora Gosens, mentre sugli esterni solito ballottaggio Solomon-Gudmundsson da una parte, con Harrison destinato al ruolo di ala destra in sostituzione dell'infortunato Parisi. Davanti altra maglia da titolare per Piccoli, favorito su un Braschi che potrebbe comunque avere minutaggio nel corso della sfida.
Il clima - inteso come atmosfera - sarà molto simile a quello del post Fiorentina-Genoa, con aria di contestazione che soffia sulle teste di tutti, tranne che di Vanoli, per cui il pubblico del Franchi (previsti a oggi 17mila presenti) dovrebbe riservare gli unici applausi di serata. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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