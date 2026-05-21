CorSport: “Kean, ultima in… tribuna! L’attaccante viola verso il forfait”

Si avvicina Fiorentina-Atalanta e crescono sempre di più le possibilità che Kean viva l'ultima sfida stagionale dalla tribuna: anche ieri per l'attaccante, ai box da inizio aprile per il cronico problema alla tibia, doppia seduta a parte per cercare di recuperare, quantomeno per la panchina in una serata che sarà quella di addio per tanti, in cui Vanoli - che sarà uno dei premiati del prossimo Trofeo Maestrelli di Montecatini - proporrà una Fiorentina simile a quella vista negli ultimi mesi.